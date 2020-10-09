На автодроме «Нюрбургринг» сегодня, 9 октября, стартует гоночный уикенд 11-го этапа сезона-2020 в Формуле-1, Гран-при Айфеля.

Начало первой свободной практики назначено на 12:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:

На пятницу, 9 октября, также запланирована вторая свободная практика, которая состоится в 16:00 по мск, в субботу на немецком автодроме пройдет третья тренировка, а также квалификация. Итоговая гонка запланирована на воскресенье, 11 октября, начало назначено на 15:10 по московскому времени.

После этапа в Германии пилоты Формулы-1 примут участие еще в шести Гран-при: соревнования состоятся в Португалии, Италии (третий Гран-при за сезон), Турции, Бахрейне (два этапа подряд) и ОАЭ.