Петербургский СКА сегодня, 9 октября, принимает на домашней арене «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Начало встречи в «Ледовом дворце» назначено на 19:30 по московскому времени.

Обе встречи в рамках предыдущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ завершились победой СКА — и матч в Санкт-Петербурге, и матч в Сочи. Также СКА победил «Сочи» на предсезонном турнире имени Пучкова в августе 2020 года.

На данный момент СКА продолжает испытывать проблемы с коронавирусом в команде, в игре могут отсутствовать некоторые игроки основного состава, а также главный тренер армейцев Валерий Брагин.