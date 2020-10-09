Сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев высказался о запрете фторовых мазей для лыж, а также о специальном переходном периоде, которым станет сезон-2020/21.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ямбаев отметил, что очень нужен переходный период, поскольку нельзя все поменять в один день. «Понятно, что, если не сейчас, так через год его все равно запретят», — сказал Ямбаев.

По словам сервисмена, теперь бригада будет работать с оглядкой на будущий год, промывать какие-то пары лыж от фтора заранее, а какие-то пары оставлять чистыми и не использовать.

«То же самое и с материалами: хоть сейчас все и разрешено, будем присматриваться и пробовать разные варианты без фтора на будущее», — заявил Ямбаев.

Напомним, ранее «СЭ» сообщил о том, что FIS и IBU сделают переходный период для запрета на фторовые мази, отложив полный запрет на год.