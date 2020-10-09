Сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев высказался о подготовке инвентаря национальной команды к новому сезону на Кубке мира.

По словам Ямбаева в интервью порталу «Спорт-Экспресс», российской сервис-бригаде непросто, поскольку только один специалист живет в Европе и имел возможность ездить на фабрики и тестировать инвентарь.

«Совсем не то же самое, как когда норвежцы, например, могут за пару часов доехать до фабрики и сколько угодно там все тестировать», — отметил Ямбаев, добавив, что даже в обычных обстоятельствах без коронавируса бригаде трудно добираться до центра событий, чтобы тестировать лыжи и смазки.

«Поэтому вопрос производства лыж и современных смазок в России и стоит так остро. Но если смазки у нас начали делать, то хороших лыж — пока нет», — заявил сервисмен.