Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Сергей Шахрай высказался о противостоянии Камилы Валиевой и Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

Слова эксперта цитирует портал «Известия». По словам Шахрая, Трусова очень неплохо выглядела на контрольных прокатах на фоне остальных участниц сборной России. Короткая программа фигуристки стала получше, однако произвольная «Ромео и Джульетта» — сложный образ. «Пока это скорее погоня за прыжками, чем удавшаяся история. Но, может, всё это еще удастся изменить», — сказал Шахрай.

Эксперт добавил, что подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева — очень способный человек, однако на нее сейчас столько надежд, что становится тревожно: справится ли фигуристка с таким большим грузом?

«К тому же у нее очень специфичное тело, она сверхгибкая, и это чревато проблемами в будущем», – заключил Шахрай.