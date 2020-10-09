Призер Олимпийских игр 1980 года по фигурному катанию Сергей Шахрай высказался о том, как плохо соблюдаются меры защиты от коронавируса на турнирах по фигурному катанию.

Слова Шахрая цитирует портал «Известия». «Если же мы все-таки решаемся на старты при заполненных трибунах – давайте носить маски! На прокатах их не носил почти никто», — заявил специалист, добавив, что тренеры и многие судьи находятся в группе риска из-за возраста.

Шахрай не понимает, почему люди пренебрегают правилами, которые сами же и ввели. По словам эксперта, всем сложно, в том числе и организаторам соревнований. «Но иначе наше фигурное катание может повторить судьбу КХЛ, где переболели не просто несколько игроков, а несколько команд», – добавил бывший фигурист.