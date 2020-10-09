Российский хоккейный голкипер Антон Худобин рассказал о том, как относился к критике в свой адрес.

В интервью порталу «Чемпионат» Худобин заявил, что пропускал эти слова мимо ушей, поскольку в свое время про него было сделано много выводов.

«Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме?», — отметил вратарь, почеркнув, что не понимает таких людей, но обиды на них не держит, ведь доказывает обратное.

Также Антон Худобин отметил, что всегда говорил, что приедет в сборную России, если его позовут, несмотря на то, что в этой команде его уже списывали со счетов.

Напомним, в составе «Даллас Старс» Антон Худобин вышел в финал Кубка Стэнли сезона-2019/20.