Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева показала небольшое видео из больницы, в которую ее госпитализировали незадолго до старта второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Полное видео можно увидеть в «сторис» аккаунта Евгении в «Инстаграме», фигуристка показала обстановку своей палаты.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева отправится на обследование в одну из московских клиник спинальной нейрохирургии, поскольку у фигуристки обострилась проблема со спиной. Сама Медведева призналась, что надеялась на уколы, которые притупляли боль, однако они не помогли, поэтому нужно бороться с причиной, а не со следствием.

Из-за госпитализации Евгения Медведева не примет участия во втором этапе Кубка России в Москве, который стартует уже завтра, 10 октября.