Сборная Аргентины по футболу переиграла команду Эквадора в матче первого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Игра Аргентина — Эквадор прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Х. Армандо» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в игре с пенальти забил форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси на 13-й минуте встречи. Эквадорвская сборная не нанесла за весь матч ни одного удара в створ и всего три — в целом по воротам.

Победа над Эквадором позволила Аргентине возглавить турнирную таблицу вместе с командой Уругвая.

Следующий матч сборной Аргентины предстоит сыграть 13 октября против команды Боливии, а Эквадор на своем поле примет Уругвай 14 октября.