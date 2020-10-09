Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев не сможет провести бой с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Как сообщает портал MMA Fighting, дос Аньос сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден был отказаться от боя.

Махачев написал в своем «Твиттере», что бой с дос Аньосом не состоится, и начал поиск нового противника. В частности в «Твиттере» россиянин бросил вызов американцу, экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру, а также бразильцу Чарльзу Оливейре и австралийцу Дэну Хукеру.

Напомним, турнир UFC 254 состоится на бойцовском острове в Абу-Даби. Главным боем этого вечера станет титульный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.