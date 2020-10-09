Российский футбольный агент Александр Маньяков заявил о том, что московский «Спартак» хочет провести громкий трансфер до окончания заявочного периода в РПЛ.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Маньяков заявил, что до закрытия периода заявок в Российской премьер-лиге обязательно рванет трансферная бомба.

«В «Спартаке». Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня», — отметил агент, добавив, что после закрытия трансферного окна в европейских чемпионатах цены на футболистов упали примерно в два раза.

«Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6», — сказал Маньяков.

Напомним, в Европе трансферное окно закрылось уже 6 октября, а также закончился заявочный период на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако московский «Спартак» в этом сезоне не принимает участия в еврокубках.