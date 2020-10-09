На утро 9 октября в России зафиксировано 12 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все эти случаи были выявлены за последние сутки.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России — 1 272 238 человек. Из них уже 1 009 421 человек уже вылечился от коронавируса, еще 22 257 человек стали жертвами пандемии.

В Москве было диагностировано 3701 новый случай коронавируса за последние сутки, в Санкт-Петербурге выявлено еще 469 носителей коронавируса. В Московской области еще 411 заболевших коронавирусом, в Ростовской области — 265 человек.

За все время пандемии было сделано более 49,6 миллионов тестов на коронавирус.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 36 527 341 человек, первое место по числу заражённых занимает США (7,6 млн), второе — Индия (6,9 млн), третье — Бразилия (5,028 млн).