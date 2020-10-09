Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова показала тренировку в зале, будучи в необычной амуниции.

Пловчиха выложила в «Инстаграм» видео, на котором она выполняет упражнения, спрятав голову в огромную маску обезьяны от ростового костюма.

«Когда тренер говорит, что нужно носить маску в зале», — написала Ефимова под роликом.

Ранее Юлия Ефимова объяснила, почему она редко выкладывает фотографии с тренировок. По словам Ефимовой, если она не выкладывает свой тренировочный процесс, это не значит, что спортсменка не тренируется, бросила спорт или беременна. По мнению Ефимовой, повод для фото или съемки на тренировке — это или что-то очень красивое, или что-то смешное.