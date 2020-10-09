Американский боец смешанного стиля, выступавшая UFC в женском наилегчайшем дивизионе Пейдж Ванзант, показала подписчикам фото с отдыха в бассейне.

Притягательное фото в «Инстаграме» Ванзант подписала отвлеченной фразой: «Ревность — это любовь и ненависть одновременно».

Отметим, 26-летняя Пейдж Ванзант выступала в UFC с 2014 года. Последний бой в промоушене Ванзант провела летом 2020 года, проиграв Аманде Рибас на турнире UFC 251. Всего спортсменка провела в UFC 9 боев, из которых 5 боев выиграла и еще четыре проиграла. В общей сложности Пейдж Ванзант провела в смешанных единоборствах 13 боев.

Дважды бои Пейдж Ванзант получали отметку UFC — «Битва дня» и «Перформанс дня».

Сейчас у спортсменки действующий контракт с промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC.