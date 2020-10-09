Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о работе ведущей в шоу «Ледниковой период» и рассказала об одной из главных проблем, с которой столкнулась в шоу.

В программе «Доброе утро» на Первом канале Загитова отметила, что зритель просто смотрит на красивую картинку и любуется, а внутри шоу идет выступление, после которого ведущий должен что-то казать и задать вопрос как журналист.

«В этом проблема: надо резко, быстро, четко сказать в нужный момент, вести диалог с участниками», — отметила Загитова.

Фигуристка также отметила, что сразу перешла к практике после поступления на факультет журналистики. «Меня очень многому научили на проекте уже сейчас, поэтому мне там очень уютно», — отметила Загитова, добавив, что сейчас ей уже не так сложно работать на проекте.