Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова высказала мнение об обострении травмы спины у двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

Слова Тарасовой приводит портал «Чемпионат». «Желаю Жене здоровья! Тяжело ли будет учить четверные? А она что, обещала четверные прыгать?», — сказала Тарасова, добавив, что если об этом думают в прессе, то не обязательно, что об этом думает сама фигуристка.

Также Тарасова отметила, что по поводу четверных прыжков Медведевой нужно спрашивать Этери Тутберидзе.

Напомним, ранее в сети появлялось видео, на котором Евгения Медведева тренирует четверной сальхов на удочке.

Со второго этапа Кубка России Медведева снялась, поскольку была отправлена на госпитализацию в одну из клиник спинальной хирургии в Москве.