Российский тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов высказал мнение о том, стоит ли двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой завершать карьеру.

В интервью порталу «Чемпионат» Урманов отметил, что ему хотелось бы, чтобы таких девчонок в фигурном катании было бы больше. «Закат карьеры для Медведевой? Ну, пусть говорят», — сказал специалист.

«Всем бы нам хотелось, чтобы такие спортсменки, как Женя, продолжали свою карьеру как можно дольше», — подчеркнул Урманов.

Напомним, Евгения Медведева была госпитализирована в одну из клиник спинальной нейрохирургии для обследования, поскольку у спортсменки обострилась старая травма спины. Из-за этого фигуристке придется пропустить второй этап Кубка России по фигурному катанию.