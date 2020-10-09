Французский футболист, полузащитник клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек получил российское гражданство.

В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографию с российским паспортом и отметил, что это событие стало долгожданным для него. «Горд и счастлив стать гражданином Великой страны», — написал Ле Таллек, прикрепив хэштег #ярусский.

В сезоне 2014/15 футболист выступал в России, играя за «Мордовию» из Саранска. Также у футболиста есть опыт выступлений за украинскую «Говерлу» (2012-2014). Жена Ле Таллека — русская, также у игрока «Монпелье» есть недвижимость в России.

В августе 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Дамьен Ле Таллек может получить российский паспорт и перейти в петербургский «Зенит». В минувшем сезоне полузащитник отыграл 28 матчей в чемпионате Франции и стал автором двух забитых голов.