Сборная России провела странный матч против Швеции. Странный, потому что играла на результат и владела преимуществом, но проиграла. Странный, потому что впереди два официальных матча с Турцией и Венгрией, а на матч выходят игроки основы — Дзюба, Оздоев, Фернандес. Просчет Черчесова? Шел в комнату — попал в другую.

Черчесов удивил с составом, выпустив в старте нападающего и полузащитника «Зенита», правого защитника ЦСКА. Понятно, что изначально им отводилось конкретное количество игрового времени до замены, но существенную порцию нагрузки они получилию Ясно, что Дзюба, Оздоев и Фернандес будут играть и с Турцией, и с Венгрией. Стало быть, проведут три матча за сборную, а впереди — сложный клубный график с еврокубками и РПЛ.

Возможно, Черчесов рассчитывает, что Россия легко разберется с Турцией, которая, к слову, сыграла сенсационную ничью с Германией (3:3). В случае победы у россиян будет 9 очков в группе и явное первое место. Но три оставшихся игры все равно не позволят Черчесову экспериментировать с составом.

«С одной стороны, есть результат, который нас не устраивает, с другой — информация, которую мы правильно должны проанализировать и обработать», — эти слова Станислава Черчесова показывают, что он хотел выиграть. Во-первых, не забыто поражение в Швеции в прошлой Лиге наций, когда скандинавы не пустили нас в элитную группу турнира. Во-вторых, Черчесов всеми силами цепляется за вторую корзину, чтобы было легче при жеребьевке, а результаты в товарищеских матчах дают очки и в эту копилку.

А что мы узнали из матча со шведами? То, что Джанаев перестает быть кандидатом на позицию основного вратаря — таких ошибок ни Гильерме, ни Шунин, ни Лунев себе не позволяли. То, что Кудряшов может играть центрального защитника, дублируя левоногую роль Джикии. То, что у сборной есть два дебютанта, проявившие себя с переменным успехом. Соболев старался и симулировал, а в концовке забил. Мостовой много мельтешил в группе атаки, но в целом не выпадал.

В сборную вернулся Денис Черышев, который вышел с огромным желанием и несколько раз пытался бить по воротам. Игровую практику получил и Кузяев, показавший, что двигательную активность за время своего простоя он не растерял.

Итог матча со шведами — минус нагрузка и минус мораль. Зато — информация, куда без нее.