Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России на октябрьские матчи Лиги наций против команд Турции и Венгрии.

Пресс-служба сборной России по футболу объявила о приглашении Беляева в официальном «Твиттере». Сообщается, что Максим Беляев прибыл из расположения «Арсенала» к сборной поздно вечером 8 октября.

Утром 9 октября Беляев сдал обязательный тест на коронавирус вместе с другими футболистами, а также членами тренерского штаба национальной команды, после чего приступил к подготовке к следующему матчу.

Напомним, уже в воскресенье, 11 октября, сборная России на домашней арене сыграет с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций, а в среду, 14 октября, проведет матч против команды Венгрии.