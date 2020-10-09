Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сделал официальное заявление по поводу обнаруженных в команде случаев заражения коронавирусом.

Как сообщается на официальном сайте клуба, по итогам регулярного тестирования основной команды клуба наличие вируса было выявлено у Остина Холлинза и Антона Пушкова, игроков основного состава клуба. Также положительный тест сдал массажист основной команды Андрей Козлов.

«Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно», — сообщается в заявлении, для того, чтобы подтвердить наличие COVID-19, игрокам и массажисту будут проведены дополнительные тесты.

В то же время подготовка к матчу с «Барселоной» в Евролиге идёт в штатном режиме. Игра состоится сегодня, 9 октября, в Санкт-Петербурге.