Российская фигуристка, призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова выступит на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве с показательным номером.

Информацию об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Ожидается, что Елена Радионова появится на льду дворца спорта «Мегаспорт» в первый день соревнований, 10 октября. Фигуристка выйдет на лед после короткой программы спортивных пар — примерно после 18:00 по московскому времени.

Также в ФФККР сообщили о том, что фигуристке будет вручен Почетный знак Федерации фигурного катания на коньках России «За выдающиеся спортивные достижения», — ранее такой уже получила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что Елена Радионова завершила спортивную карьеру.