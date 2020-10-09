Почти ровно год назад «Зенит» дебютировал в Евролиге на своем паркете матчем против «Барселоны». Тогда команда Джоана Плазы сопротивлялась каталонскому клубу три четверти, а в заключительном отрезке Миротич и Курич сделали свое дело, оторвав испанцев на двузначный перевес.

Сейчас многое поменялось. В «Зените» уже не Плаза, а Паскуаль, да и состав петербургского клуба стал значительно крепче предыдущего. Новые контуры «Зенита» уже дают результат в этом сезоне — пока петербуржцы не проиграли ни одного матча, хотя и провели в Евролиге только один.

Однако из-за коронавируса обе команды не предстанут в оптимальном состоянии. «Барселона» до 6 октября фактически не тренировалась, поскольку игроки команды были изолированы из-за положительных тестов главного тренера Шарунаса Ясикявичуса и его ассистента. «Зенит» даже согласился перенести матч на день позже, чтобы каталонцы смогли прилететь на игру.

Коронавирус не обошел и «Зенит». Сегодня стало известно, о положительных тестах у защитника Остина Холлинза и центрового Антона Пушкова. Оба изолированы от команды и не сыграют в матче в «Юбилейном» сегодня вечером.

В Петербург приезжает грозный соперник. «Барселона» имеет в своем составе двух сильнейших игроков Европы. Это самый высокооплачиваемый игрок Старого Света форвард Никола Миротич и лучший разыгрывающий континета Ник Калатес, перешедший из «Панатинаикоса».

Любопытны и хитросплетения между двумя командами. Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль на протяжении восьми сезонов руководил «Барселоной», выиграв с каталонским клубом 19 титулов.

«Мы постараемся провести хорошую игру, как всегда, выступить серьёзно, сыграть хорошо как в защите, так и в нападении, мы постараемся атаковать слабые места «Барселоны», также, как и они попытаются сделать с нами. Мы верим в себя и будет готовы к завтрашней игре, постараемся победить», — сказал перед матчем Паскуаль.

А основной разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос в прошлом году защищал цвета именно «Барселоны», переехав в этом сезоне в Петербург.

«Будет приятно снова встретить своих старых одноклубников и персонал «Барселоны», поделиться новостями, но это всё — только до стартовой сирены. Это будет сложный матч. «Барселона» — отличная команда, у них много талантливых игроков, они не показывали свой лучший баскетбол в последнее время, но нам не будет легко, мы должны приложить максимальные усилия, сделать всё, что в наших силах, чтобы продемонстрировать нашу лучшую игру», — сказал Кевин Пангос.

Матч «Зенит» — «Барселона» начнется в КСК «Юбилейный в 19.00.