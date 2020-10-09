Нигерийский футболист лондонского «Челси» Виктор Мозес близок к подписанию контракта с московским «Спартаком».

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», — цитирует портал слова источник.

Напомним, права на Виктора Мозеса принадлежат лондонскому «Челси», куда футболист перебрался в 2012 году из клуба «Уиган Атлетик». На правах аренды этот футболист уже выступал за «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм» в Английской Премьер-лиге, также пробовал себя в чемпионате Турции, выступав за «Фенербахче».

Сезон-2019/20 Виктор Мозес провел в миланском «Интере» и дошел с командой до финала Лиги Европы УЕФА.