Первая свободная практика одиннадцатого этапа сезона-2020 в Формуле-1 не состоялась из-за погодных условий.

Сегодня, 9 октября, на автодроме «Нюрбургринг» в Германии стартовал гоночный уикенд Гран-при Айфеля.

Начало первой свободной практики было назначено на 12:00 по московскому времени, однако пилоты не смогли выехать на трассу. Из-за погодных условий сессия заездов была сорвана, поскольку медицинский вертолет не смог бы приземлиться рядом с автодромом из-за дождя, высокой облачности и тумана.

Ожидалось, что в первой практике Гран-при Айфеля сможет принять участие пилот «Формулы-2» и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Пилот должен был сесть за руль болида «Альфа Ромео».

Вторая свободная практика уикенда намечена на 16:00 по московскому времени.