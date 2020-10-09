Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Маттео Берреттини снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. Вместо Маттео Берреттини выступит казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, который идет на 88-й строчке рейтинга 52 недель АТР.

По мнению пресс-службы Маттео Берреттини принял решение отказаться от St. Petersburg Open из-за накопившейся усталости.

Напомним, турнир АТР в Санкт-Петербурге состоится с 12 по 18 октября. От участия в соревнованиях ранее отказались Давид Гоффен, заразившийся коронавирусом, Стефанос Циципас, Кевин Андерсон, Григор Димитров, Кей Нисикори и Пабло Карреньо-Буста.

Пока известно о том, что в соревнованиях примут участие российские теннисисты — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.