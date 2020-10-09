Спортивный психолог Владимир Сафонов в интервью Nevasport рассказал, как оплачивался психолог в начале его работы с Сергеем Вороновым. По словам Сафонова, фигурист и тренер платили из своего кармана, поскольку на тот момент президент Федерации Валентин Писеев не считал приглашение психолога необходимостью.

«Был момент, когда Урманов обратился к президенту Федерации фигурного катания – о выделении ставки психолога. На это тогдашний президент господин Писеев ответил: «Этим лентяям-разгильдяям и психолог не поможет», — сказал Сафанов.

Спортивный психолог отметил, что Сергей Воронов — чрезвычайно порядочный парень: пришел момент, когда он сказал, что сам будет оплачивать работу психолога.

Полностью интервью Владимира Сафонова (личного психолога фигуриста Сергея Воронова) можно прочитать здесь.