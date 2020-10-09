Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против «Барселоны». В прошлом сезоне Пангос выступал за каталонский клуб.

«Будет приятно снова встретить своих старых одноклубников и персонал «Барселоны», поделиться новостями, но это всё — только до стартовой сирены», — приводит слова Пангоса официальный сайт «Зенита».

По словам Пангоса, это будет сложный матч, поскольку «Барселона» — отличная команда с множеством талантливых игроков.

Пангос отметил, что перед «Зенитом» стоит задача сделать так, что им было некомфортно показать сильнейшие качества на площадке.

Матч «Зенит» — «Барселона» начнется в «Юбилейном» в 19.00.