Психолог фигуриста Сергея Воронова Владимир Сафонов в интервью Nevasport вспомнил случай проявления эмоций своего подопечного на тренировке.

Однажды Воронов швырнул коньки и ушел с тренировки.

«Это происходило на моих глазах. За 2 недели до международного соревнования у него произошел психологический срыв. Во время тренировки, сидя на льду, он снял коньки. Швырнул их в борт со всякими эмоциональными словами. И ушел с тренировки», — сказал Сафонов.

По словам Сафонова, в тот же день поздно вечером Воронов позвонил Сафонову и у них состоялся непростой разговор. Потом Воронов позвонил своему тренеру — они продолжили работать.

Напомним, что Сергей Воронов завершил карьеру в этом сезоне, когда стало понятно, что этапы Гран-при не состоятся из-за пандемии коронавируса.