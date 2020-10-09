На арене дворца спорта «Мегаспорт» в Москве сегодня, 10 октября, стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию.

В 15:50 по московскому времени стартуют выступления в короткой программе у женщин. Ожидается, что с короткими программами выйдут на лед члены сборной России по фигурному катанию Александра Трусова и Камила Валиева. Впервые публике представит короткую программу Станислава Константинова.

Также в списках ФФККР на тренировки перед выступленями значатся имена Анны Фроловой и Валерии Шульской, Анны Сидоровой, Марии Талалайкиной, Алины Заборы, Виты Каревой, Арины Онищенко.

Прямую трансляцию выступлений этих фигуристок можно будет увидеть на официальном сайте Первого канала.

Ранее со второго этапа Кубка России по фигурному катанию снялись по здоровью Евгения Медведева и Елизавета Нугуманова.