Спортивный психолог Владимир Сафонов в интервью Nevasport выразил мнение, что 10 лет назад его подопечный Сергей Воронова обыграл Плющенко на чемпионате России. Судьи решили иначе, хотя специалисты считают, что первое место нужно было отдавать Воронову.

Сафонов отметил, что в чемпионате России 2010 года Воронов выступил блестяще, заняв второе место после Евгения Плющенко, который после перерыва снова вышел на лед.

«Воронов тогда чуть-чуть проиграл короткую программу. По баллам проиграл и в произвольной. Но все специалисты произносили, что Воронов выиграл при Плющенко чемпионат России. Но субъективное судейство… Сергей тяжело воспринял ту неудачу, для него это был удар», — отметил Сафонов.

Сафонов 13 работал с Сергеем Вороновым в качестве спортивного психолога. Полностью интервью с личным психологом Воронова можно прочитать здесь.