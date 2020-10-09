На арене дворца спорта «Мегаспорт» в Москве сегодня, 10 октября, стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию.

Начало выступлений мужчин в короткой программе — 14:20 по московскому времени.

В списках тренировочных групп значатся имена Максима Варакина, Никиты Вахрушева, Марка Кондратюка, Артема Лежеева, Евгения Семененко, Антона Шулепова.

Ожидается также выступление чемпиона мира среди юниоров Алексея Ерохова и двукратного призера турнира Петра Гуменника, серебряного призера чемпионата Европы Александра Самарина и победителя предыдущего этапа Кубка России в Сызрани Артема Ковалева.

Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал, посмотреть выступления в прямом эфире можно будет на его сайте.