Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг вновь станет исполняющим обязанности главного тренера команды во время матча против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, из-за коронавируса командой руководить не сможет главный тренер Валерий Брагин, также отработать не сможет и его помощник Андрей Козырев. Помогать Ротенбергу будет тренер СКА-1946 Лев Бердичевский.

Роман Ротенберг уже руководил командой в матчах против казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», обе эти игры команда проиграла, в частности, «Ак Барсу» уступила по буллитам со счетом 2:3.

Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет найти здесь.