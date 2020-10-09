Спортивный психолог Владимир Сафонов, сопровождавший фигуриста Сергея Воронова на протяжении 13 лет, вспомнил, как его подопечный мог принять участие в Олимпиаде, но так и не заменил снявшегося из-за травмы Евгения Плющенко.

По словам Сафонова, это было очень болезненно для Воронова — он был готов и гордился тем, что у него есть удостоверение члена олимпийской сборной. Сафонов вспомнил, что фигурист показывал его гашникам, вместо прав — те его отпускали.

Сафонов рассказал, что Воронов позвонил ему однажды и бодрым голосом сказал, что завтра летит в Сочи и выступает на Олимпиаде. Ему сказали, что утром ему привезут билет, однако билет так и не привезли, никаких звонков от федерации не было.

«Через полгода Воронов идет по коридору министерства спорта. Сталкивается с вице-президентом Федерации фигурного катания. Он ему предлагает зайти в свой кабинет. И достает из-под стола олимпийскую аккредитацию Воронова, которая закончилась полгода тому назад. Вот так Воронов участвовал в Олимпиаде 2014 года», — отметил Сафонов.

Полностью интервью Nevasport с психологом Сергея Воронова можно прочитать здесь.