На арене дворца спорта «Мегаспорт» в Москве сегодня, 10 октября, стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию.

На 13:15 по московскому времени запланировано выступление танцевальных пар, которые будут открывать весь соревновательный день с ритм-танцами.

Среди участников турнира значатся действующие чемпионы России и чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Екатерина Миронова/Евгений Устименко, Софья Карташова/Илья Карпов, а также Елизавета Пасечник/Егор Колосовский.

Отметим, Синицина и Кацалапов из-за проблем со спиной у партнера пропустили открытые прокаты сборной России в начале сентября 2020 года. Ритм-танец у пары сохранился с прошлого сезона, поскольку ISU сохранил технические требования.

Прямую трансляцию соревнований можно будет увидеть на официальном сайте Первого канала.