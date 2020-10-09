На автодроме «Нюрбургринг» в Германии сегодня, 9 октября, стартует одиннадцатый гоночный уикенд сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Айфеля.

На 16:00 по московскому времени запланирован старт второй свободной практики.

Прямую трансляцию свободной практики можно будет увидеть здесь.

Напомним, первая свободная практика уикенда не состоялась из-за погодных условий. Из-за тумана, облачности и дождя медицинский вертолет не смог бы сесть на нужное место, поэтому болиды так и не выехали на трассу.

Из-за срыва первой практики не состоялся дебют сына легендарного семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера — Мика Шумахера, который сейчас идет в лидерах «Формулы-2». На первой свободной практике Шумахер-младший должен был сесть за руль болида «Альфа Ромео».