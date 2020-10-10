Польская теннисистка Ига Свёнтек и американка София Кенин сегодня, 10 октября, сразятся друг с другом в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису.

Начало игры назначено на 16:00 по московскому времени. Теннисистки сыграют друг с другом на центральном корте теннисного клуба «Ролан Гаррос».

Отметим, ранее эти теннисистки на кортах не пересекались.

София Кенин идет на 6-й строчке рейтинга 52 недель WTA, в 2020 году она уже выигрывала один турнир Большого шлема, став победительницей открытого чемпионата Австралии по теннису. Ига Свёнтек занимает 54-ю строчку в рейтинге.

Ига Свентек по ходу турнира обыграла Маркету Вондроушову, затем победила Се Шувей, Эжени Бушар, Симону Халеп, Мартину Тревизан и Надию Подороску.

Софья Кенин обыграла Людмилу Самсонову, затем оказалась сильнее Аны Богдан, Ирины Бары, Фионы Ферро, Даниэль Коллинз и Петры Квитовой.