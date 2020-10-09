Французский игрок Матье ZywOo Эрбо, играющий за Team Vitality стал вторым лучшим игроком в рейтинге Faceit Pro League по CS:GO. Его обогнал турецкий игрок из немецкого состава BIG Кан XANTARES Дурткардес, который сыграл в два раза больше матчей.

Несмотря на количество сыгранных матчей у ZywOo винрейт составляет 66%, а у XANTARES всего 56%. Турецкий игрок обгоняет лучшего игрока мира 2019 года по версии HLTV всего на 15 очков и имеет в общей сложности 1699 поинтов.

В тройку лучших так же входит 19-летний Хелвиджс broky Саукантс из организации FaZe Clan. Киберспортмен сыграл 1804 матча и имеет 1576 очков.

Среди десятки лучших так же есть игрок российской организации Virtus.pro Марэк YEKINDAR Галинскис. Игрок из Латвии занимает четвёртое место.

Faceit Pro League — ладдер для профессиональных игроков, в котором играют лучшие киберспортсмены дисциплины. Для того, чтобы попасть туда необходимо пройти долгий турнирный отбор и участвовать в дивизионах.