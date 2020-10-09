Российская теннисистка Алина Чараева обыграла соотечественницу Полину Кудерметову в полуфинале Открытого чемпионата Франции среди юниоров.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:7, 6:2, 7:5 в пользу Чараевой. Первый сет Кудерметова-младшая вытянула на тай-брейке со счетом 7:5.

На данный момент Алина Чараева занимает 508-е место в рейтинге WTA, Полина Кудерметова идет на 784-й строчке.

Полине Кудерметовой сейчас 17 лет, она является младшей сестрой российской теннисистки Вероники Кудерметовой, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA.

В финальном матче юниорского «Ролан Гаррос» Алине Чараевой предстоит сыграть против представительницы Франции Эльзы Жакмо. Эта игра состоится на турнире завтра, 10 октября.