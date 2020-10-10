В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 10 октября, состоятся пять матчей.

В 14:00 по московскому времени «Барыс» на своей арене примет «Северсталь». Обе команды проиграли предыдущие встречи: «Барыс» уступил «Автомобилисту», «Северсталь» — «Амуру»

В 14:30 начнется матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским ЦСКА. Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Салават» идет на четвертой строчке Востока. Однако разница по очкам у команд небольшая: у ЦСКА 23 балла, у уфимцев — 20.

В 17:00 стартуют два матча: ярославский «Локомотив» дома встретится с московским «Динамо», а «Нефтехимик» на своей арене примет «Ак Барс».

Закрывать программу будет игра омского «Авангарда» с новосибирской «Сибирью», команды выйдут на лед в 17:30.