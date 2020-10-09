Организация Valve стала спонсором перуанского турнира по Dota 2, вместе с Movistar Liga Pro Gaming они проведут два турнира в Перу. Один из чемпионатов пройдёт с призовым фондом в $25 тыс, а второй на $20 тыс.

В анонсе от организаторов объяснили, что совместная работа с создателями Dota 2 поможет поддержать активность профессиональной сцены. В анонсе сказано, что перуанский регион насчитывает более двух миллионов зарегистрированных аккаунтов и из-за коронавирунской пандемии соревнования пришлось отложить на начало 2021 года. Представители лиги также прокомментировали помощь.

Dota 2 является второй по популярности киберспортивной игрой в Перу. Аудитория дисциплины может даже превосходить профессиональный футбол. Этот вклад Valve показывает их интерес к развитию игры в нашем регионе, а также, что они оценили те огромные усилия, которые были предприняты нами на протяжении последних трёх лет для повышения интереса местной сцены.

Организаторы пообещали выпускать еженедельные программы — интервью с участниками, хайлайты и другие материалы по ивентам.