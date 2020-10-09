Психолог Сергея Воронова Владимир Сафонов, сопровождавший фигуриста 13 лет его карьеры, рассказал в интервью Nevasport, что у них с Вороновым были свои секреты.

По словам Сафонова, это произошло, когда у них установился контакт. Секреты заключались в том, что только психолог и фигурист вдвоем знали, какие элементы программы будут у него в прокате.

«Это, например, способствовало тому, что Сергей совершенно по-другому смотрел на произвольную программу, когда выполнялись все элементы короткой, а при этом СМИ и личный тренер были недовольны тем, что в программе не было такого-то элемента», — отметил Сафонов.

Также Сафонов подтвердил, что Сергей Воронов перед началом выступления показывал конкретный знак психологу — шевелил пальчиком правой руки. Это означало, что он себя контролирует.

Напомним, что Сергей Воронов завершил карьеру в этом сезоне после того, как стало известно об отмене этапов Гран-при.