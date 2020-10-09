Ведущий и стример Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями о бывшем тренере Natus Vincere Михаиле Kane Благине. Арсений поднял тему лидерства тренера и обратил внимание на сильные стороны Kane, благодаря которым его команда показывала достойные результаты на турнирах. Цитата Арсения была опубликована в официальной группе Kane в ВК.

У Кейна как раз отсутствие авторитета перед коллективом. Он нереально талантливый чувак в плане аналитики, он может посмотреть демку на лету сказать что так, что не так, проанализировать ситуацию. При этом он себя ставит в коллективе не правильно. Он не лидер, а это очень важное качество для тренера. Если ты не лидер, то ты уже не можешь быть тренером скорее всего.

34-летний украинский тренер начал свою карьеру игрока ещё в 2001 году и только в 2016 впервые попробовал себя в роли тренера в команде FlipSid3 Tactics. В Natus Vincere Михаил Благин проработал с июля 2017 года по сентябрь 2019, а в данный момент Kane тренирует pro100 Academy.