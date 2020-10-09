Дарья Усачева вошла в число участников второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который завтра, 10 октября, стартует в Москве.

Фамилия спортсменки, тренирующейся под руководством Этери Тутберидзе, появилась в списках тренировочных групп на завтрашний день. Несмотря на то, что фигуристка еще выступает на юниорском уровне, она, как и Камила Валиева, будет соревноваться со взрослыми.

Полный список участников в женском катании, согласно сайту ФФККР, выглядит следующим образом:

Забора Алина, Карева Вита, Онищенко Арина, Сидорова Анна, Талалайкина Мария, Валиева Камила, Константинова Станислава, Трусова Александра, Усачева Дарья, Фролова Анна, Шульская Валерия.

Напомним, ранее с соревнований снялись Евгения Медведева, у которой обострилась травма спины, и Елизавета Нугуманова, сломавшая ногу.