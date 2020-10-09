Наставник сборной России Станислав Черчесов пояснил, зачем вызвал в сборную защитника «Арсенала» Максима Беляева.

Черчесов сказал, что вызов Беляева не связан с игрой Кутепова против Швеции, который в первом тайме, по мнению Черчесова, играл лучше, чем во втором.

«Сказывается, что мало играет. Беляева мы вызвали, потому что нам не хватает одного игрока, ведь у Семенова микротравма, хотя он уже тренируется», — сказал Черчесов.

По словам Черчесова, Георгий Джикия не сможет помочь российской командой в матче против Турции из-за коронавируса.

Россия уступила Швеции в товарищеском матче, а сейчас готовится к игре с Турцией в Лиге Наций.