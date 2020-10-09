Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил недовольство карантинными мерами, принятыми в клубе перед матчами сборных.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболистов на несколько дней изолировали в отеле около клубной базы после того, как у двух сотрудников был выявлен коронавирус. Роналду отказался от изоляции, поскольку хотел принять участие в товарищеским матче с Испанией.

Футболист в итоге сыграл за сборную, а в клубе устроил скандал и накричал на руководителей в присутствии других игроков. Несколько партнеров по команде взяли с португальца пример и отправились в расположение своих сборных.

Так, в изоляции не пожелали оставаться Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал.