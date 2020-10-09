Зарубежный 32-летний аналитик Бен Noxville Стинуизен высказался на счёт наград компендиума в Dota 2. Бен сформулировал претензию о том, что Valve практически не работает над боевым пропуском, а только добавляет и убирает материалы с прошлых лет.

Я до сих пор не понимаю, почему игроки должны «арендовать» доступ к вещам, например, фразы кастеров в боевом пропуске. Ежегодно можно выпускать много нового контента (и не убирать его). Боевые пропуска всегда похожи на что-то вроде «два шага вперед и два шага назад», и 85% контента из них перевыпускается из года в год. Во многих интервью Гейб рассказывал, что их цель — создать экосистему, в которой члены сообщества смогут создавать контент. На деле же это сводится к художникам Мастерской и кастомкам (которые ломаются с каждым патчем).

Ежегодно Valve выпускают Battle Pass и одними из наград являются фразы комментаторов на The International, многие из которых уже стали крылатыми. К примеру, фраза «Сeeeeb» уже несколько лет подряд добавляется к компендиуму, однако после окончания события все фразы и расходные предметы использовать нельзя.