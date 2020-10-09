Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает РИА «Новости», заболевание протекает бессимптомно. 11 октября бригада во главе с Карасевым должна была обслуживать матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

В итоге на встрече будет работать бригада румынского арбитра Иштвана Ковача, в роли его ассистентов выступят Овидиу Артене и Валентин Аврам (оба — Румыния). Резервным арбитром указан россиянин Сергей Иванов.

«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА», — сказал Карасев.

Рефери добавил, что находится в самоизоляции и ни с кем не контактирует, а также призвал всех соблюдать меры предосторожности.