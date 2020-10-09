28-летний киберспортсмен из Канады Кёртис Aui_2000 Линг поделился своими мыслями после просмотра турнира 2020 World Championship по League of Legends. Он считает, что некоторые матчи можно было закончить раньше, если бы в дисциплине присутствовала возможность сдаться, как это реализовано в Dota 2.

Почему участники 2020 World Championship по League of Legends не могут покинуть матч, просто написав »GG»? Для зрителей лучше, когда они видят разрушенную базу?

Пользователи объяснили «Дотеру», что между его дисциплиной и League of Legends существует разница в этом вопросе. Если в Dota 2 в обычном рейтинговом матче у игроков нет возможности преждевременно сдаться, то у «Лоллеров» эта возможность есть, однако на турнирных играх всё совершенно наоборот. Во время чемпионатов киберспортсмены борются до последнего, пока не разрушится нексус.

Также некоторые пользователи предположили, что профессиональные игроки не используют функцию сдаться, так как турнирный организатор запрещает это делать.