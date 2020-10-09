Стало известно, новичок «Зенита» бразилец Вендел появится в расположении команды Сергея Семака в воскресенье. Об этом сообщает «Бобсоккер».

Ранее отмечалось, что полузащитник ожидает визу, чтобы прилететь в Россию. «Зенит» заявил его для участия в чемпионате России и Лиги чемпионов.

Также известно, Себастьян Дриусси приступил к тренировкам в общей группе. «Зенит» работает с игроками, которые не вызваны в сборные своих стран.

Ранее «Зенит» приобрел Вендела у португальского «Спортинга», заплатив за игрока порядка 20 миллионов Евро. Дриусси травмировался в матче с московским «Динамо».

Ближайший матч «Зенит» проведет с «Сочи». Игра состоится 17-го октября и начнется в 14:00 по московскому времени.